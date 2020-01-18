عقب وصول إرهابيين عن طريق تركيا.. التدخل التركي يُنذِر بإحياء داعش في ليبيا

أنقرة-العنوان

تتزايد المخاوف من استعادة المجموعات الإرهابية في ليبيا إلى قوتها، خصوصا بعد تداول تقارير تؤكد وصول إرهابيين تابعين لتنظيم داعش إلى ليبيا عن طريق إرسال تركيا لهم لدعم مجموعات الوفاق المسلحة بموجب الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان في الـ 27 من نوفمبر.

في هذا الشأن قال الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، ماهر فرغلي، إن أردوغان يتعمّد إرسال مقاتلين متشددين إلى ليبيا للتخلص منهم وإبعادهم عن المناطق القريبة من حدود بلاده.

وأشار فرغلي في تصريحات لـ”سكاي نيوز” إلى أن “الهدف الآخر الذي يسعى الرئيس التركي لتحقيقه عبر أولئك المسلحين، هو استخدامهم كورقة ضغط على مصر”، لافتاً إلى التهديد الذي يُشكّله وصول هؤلاء الإرهابيين إلى ليبيا على أمن مصر.

ورأى الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية أن خطر هؤلاء المقاتلين لن يقف عند حدود مصر فقط، بل سيتعداها إلى أوروبا التي اعتبرها مُستهدَفة أيضاً، في حال حوّل أردوغان ليبيا المطلة على البحر المتوسط إلى “بوابة دواعش”.

وحول الحلول الممكنة لمواجهة هذا التلاعب التركي بأمن ليبيا والمنطقة بأكملها، قال ماهر إن دعم الجيش الوطني والعمل على رفع حظر التسليح عنه، فضلاً عن نزع السلاح عن التشكيلات المسلحة، كلها تعتبر من أبرز الخطوات اللازمة لصد التدخل التركي.