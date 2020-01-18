مباحثات روسية ألمانية حول مؤتمر برلين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، القضايا المتعلقة بالمؤتمر الدولي حول ليبيا، المقرر يوم غد الاحد.

وأوضح الكرملين في بيان له أن الجانبين بحثا هاتفيا “الجوانب المختلفة المتعلقة بالمؤتمر الدولي حول ليبيا”.

وأعلنت ألمانيا عقد مؤتمر حول ليبيا الاحد بمشاركة قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.