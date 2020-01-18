أهالي تازربوا يحذرون من زحف الحرائق التي طالت مزارع النخيل نحو المنطقة السكنية

تازربوا 18 يناير 2020 (وال) _ حذر أهالي بلدية تازربوا من حدوث كارثة إنسانية بعد إشتعال النيران بمزارع النخيل المحيطة بواحة تازربوا، والتي شبت الأيام الماضية، في إحدى المزارع وإمتدت إلى المزارع المجاورة، الأمر الذي جعل السيطرة عليها أمراً صعباً.

هذا وذكر أحد أهالي مدينة تازربوا _ لوكالة الانباء الليبية _ إن رجال الأطفاء وبمساعدة عددا من أهالي المدينة هرعوا إلى موقع إشتعال النيران، وحاولوا إخمادها ولكن قلة الإمكانيات حالت دون ذلك.

وتابع المصدر إن مقر الدفاع المدني بالمدينة لا يملك سوى سيارة إطفاء واحدة فقط، مضيفا، إن النيران تقترب من حي العين السكني.

وناشد أهالي بلدية تازربوا الحكومة الليبية، بدعم الدفاع المدني وتزويده بما يلزم ليكون على إستعداد دائم لأي طارئ، كما طالب الأهالي بسرعة التحرك لإخماد هذا الحريق الذي أهلك أشجار النخيل، والذي تسبب بكارثة بيئية بواحة تازربوا.

يذكر إن واحة تازربوا يوجد بها أكبر مزارع نخيل تنتج سنويا أطنان من أجود أنواع التمور، وتعتبر مصدر دخل رئيسي لجل سكان المدينة. (وال _ تازربوا) ع م / ه ع

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