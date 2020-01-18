وزير الطاقة التركي: سنبدأ التنقيب في شرق المتوسط بناءً على الإتفاق الأخير مع حكومة الوفاق

ليبيا – أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن سفينة التنقيب التركية “ياووز” ستبدأ اعتباراً من أمس الجمعة بمهمة جديدة للتنقيب في شرق المتوسط.

دونماز أوضح في تصريح خاص لوكالة “الأناضول” التركية إلى أن عمليات البحث والتنقيب لبلاده متواصلة شرق المتوسط وأن السفينة التركية ياووز ستبدأ الجمعة بمهمة جديدة للتنقيب على خط “لفكوشا-1”.

ولفت إلى أنهم يدرسون إضافة سفينة تنقيب جديدة وإمكانية القيام بهذه الانشطة مع دولة ثالثة إذا لزم الأمر.

هذا وسبق وأن قال دونماز إن اجراءات التراخيص للتنقيب المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق الاتفاق الأخير مع حكومة الوفاق ستبدأ في الأشهر المقبلة.

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