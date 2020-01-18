الهيئة العامة للمواصلات تكلف الفرجاني مديرا لمطار سرت الدولي

سرت 18 يناير 2020 (وال) _ أصدرت الحكومة الليبية، قرار بتجديد ندب العقيد محمد صالح الشرقاوي الفرجاني للعمل كمدير عام لمطار سرت الدولي.

هذا ويأتي القرار، ضمن إستكمال بناء مؤسسات الدولة في بلدية سرت بعد عودتها لحضن الوطن عقب تحريرها من ربقة العصابات الإجرامية المنظمة التي تعبث بقوت الليبين و تنتمي فكريا لداعش و القاعدة و الاخوان المفسدين و تنظيم الدولة و شوري درنة الإرهابي، الذي إستهداف بوضوح مستمر غير مسبوق كل مكونات الشعب الليبي عبر التصفية الجسدية للقيادات السياسية و العسكرية و النخب الإعلامية و الثقافية طيلة الفترة الماضية، قبل إنطلاق عملية الكرامة بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر القائد العام و جنوده البواسل. (وال _ سرت) ب ع / ه ع

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