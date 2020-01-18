نائب مصري: مصر من الدول المتضررة بالأحداث الجارية في ليبيا بشكل كبير

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري اللواء تامر الشهاوي إنه بالنظر للدول التي تمت دعوتها لمؤتمر برلين فنجد أنها الدول المعنية بالأزمة وأن مصر معنية بشكل مباشر بالأزمة الليبية وهي تضررت بشكل كبير إزاء الأحداث الجارية في ليبيا.

الشهاوي رأى في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية الجمعة أن الدول التي لم يتم دعوتها للأزمة هي غير مهتمة بشكل كبير بالأزمة الليبية أو أنها لم تظهر الاهتمام الكبير بالأزمة الليبية.

وقال إن الاستقرار السياسي والثقل في القرارات المتعلقة بأزمات الشرق الأوسطـ قد تكون هي بعض العوامل التي دعيت على أساسها هذه الدول.

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