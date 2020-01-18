من طبرق..رئيس مشايخ وحكماء ترهونة: نمد أيدينا من أجل وحدة ليبيا

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس مشايخ وحكماء ترهونة الشيخ صالح الفاندي والذي يزور شرق البلاد على رأس وفد من المدينةن حن في طبرق دار السلام التي احتضنت كل الليبيين منذ 2011 نمد أيدينا من أجل وحدة ليبيا.

وأضاف الفاندي عقب خطبة صلاة الجمعة بمسجد الملك إدريس بمدينة طبرق :”جئنا إلى المدينة لنفتح قلوبنا وأيدينا لسكان طبرق ونعبر لهم عن الوحدة الوطنية للشعب الليبي في الشرق والغرب والجنوب”.

وتابع رئيس مشايخ وحكماء ترهونة :”نؤكد تلاحمنا مع الجيش الوطني في حربه ضد المحتلين وتطهير البلاد من الميليشيات المسلحة وضد كل من حاول أن يبيع الوطن”.

وأكد الفاندي بالقول :”نحن ضد التدخل التركي وقد أوصلنا صوتنا لكل البعثات الدولية، وليبيا وحدة واحدة بكل مكوناتها من التبو والطوارق والأمازيغ ودمنا واحد ولا أحد يفرق بيننا”.

وقال رئيس مشايخ وحكماء ترهونة :”نسعى للمصالحة بعد تحرير العاصمة وتحرير كل التراب الليبي، فلا مكان للخونة المندسين ونحن أخوة ومن حقنا أن نتمتع بخيرات ليبيا”.

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