المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء يتفقد أوضاع كهرباء بلدية المرج

المرج 18 يناير 2020 (وال) _ قام المدير التنفيدي للشركة العامة للكهرباء و رئيس مجلس الإدارة العامة للكهرباء، و نائب رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، بجولة تفقدية إلى مدينة المرج.

و رافق المدير التنفيذي في الجولة مدير إدارة تشغيل محطات التحويل الشرقية، حيث كان في إستقبالهم رئيس وأعضاء وموظفي المجلس التسييري لبلدية المرج، بالإضافة إلى مدراء الدوائر بالشركة العامة للكهرباء المرج، ورئيس قسم وأعضاء الشرطة الكهربائية بالمرج.

هذا و عقد إجتماع بالمجلس التسييري للبلدية، تم من خلاله مناقشة حل مشاكل وإختناقات الشبكة الكهربائية، سواء كانت في شبكات التوزيع ومشاكل الجهد المتوسط للشبكة من حيث الإنارة والتوزيع.

يذكر إن السبب الرئيسي للزيارة هو المشكلة التي حصلت في المحول الرئيسي (220/ 66kv)، حيث تم بتظافر الجهود جلب محول جديد بديلا للمحول المحترق.

يشار إلى إن الشركة العامة للكهرباء قامت بتوفير محول جديد تم نقله إلى مدينة المرج، إستغرق حوالي 12 ساعة من مدينة بنغازي إلى المرج، وذلك حرصا على سلامة وصول المحول الضخم عن طريق إدارة الخدمات بالشركة العامة للكهرباء. (وال _ المرج) أ ف / ه ع

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