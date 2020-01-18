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“موقع رادار” يكشف تفاصيل نشر تركيا لمنظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة بطرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

كشف موقع “مراقب رادار إيطاليا” المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات العسكرية فوق إيطاليا والبحر المتوسط، نشر تركيا لنظام دفاع جوي في مطار معيتيقة في طرابلس؛ وذلك لحماية الطائرات التي تحمل الإرهابيين من خطر الغارات الجوية للقوات المسلحة.

وأكد الموقع أن تسجيل فيديو أظهر أن تركيا قامت بنشر نظام دفاع جوي ” I-HAWK PIP-3″ في مطار معيتيقة وهو صاروخي للدفاع الجوي لجميع الظروف الجوية يوفر دفاعًا على نطاقات واسعة أو أهدافًا محددة ضد الطائرات سريعة الحركة على ارتفاعات منخفضة إلى متوسطة وطائرات هليكوبتر معلقة وصواريخ أرض – أرض قصيرة المدى.

ويستقبل النظام الصور الجوية وينقلها عن طريق بيانات اتصال ATDL. يشتمل النظام على وظيفة قيادة PCP التي تقود عملية النشر.

وكشف الموقع أن 6 منصات إطلاق تم تركيبها بمطار معيتيقة وكل منها مجهز بـ 3 صواريخ. تشمل جميع الأنظمة: مركز التحكم، وبحث الرادار وقفل وتتبع الرادار، والقاذفات، والصواريخ، وقطع الغيار والمعدات ذات الصلة.

رابط الخبر في موقع رادار:

Turkish “Hawk” deployed in Tripoli

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليق

  • مطار معتيقة اصلا فى مرمى النيران الارضية ويمكن تدمير هذه المنصات كما ان الطائرات الحديثة تطير على ارتفاع عالى لا تصل اليه مدى هذه الصواريخ وبامكان طائرات الرافال استهدافها من مسافة بعيدة ومجرد طيران هذه الطائرات فوقها على ارتفاع عالى سيستهلك هذه الصواريخ وقبل ان يتم تحميل اخرى يمكن استهدافها بصواريخ ارضية وبالتالى فان هذه المنظومة لن تمنع الجيش الوطنى من الوصول اليها والسيطرة عليها

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