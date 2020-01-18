المستشار صالح: المجتمع الدولي تيقن أن حكومة السراج فشلت فشلا ذريعا

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المجتمع الدولي تيقن أن حكومة السراج فشلت فشلا ذريعا ولم تقدم شيئا منذ أربع سنوات، بالإضافة إلى عدم وجودها بالشكل الدستوري وأيضا طبقا للاتفاق السياسي.

وشدد المستشار صالح في لقاء خاص على قناة اكسترا نيوز على أنه يجب خروج العصابات من طرابلس لضمان استمرار وقف إطلاق النار، مقدما الشكر لمصر والإمارات والسعودية والأردن على تقديمها الدعم، مطالبا بالمزيد من الدعم من الجميع.

ونبه صالح إلى أن تركيا جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل، وأصبحت خصما للشعب الليبي، مشيرا إلى أن تدخلات تركيا تهدف إلى فرض جماعة الإخوان على حكم ليبيا، لافتا إلى أن الشعب الليبي لا يقبل التهديد وسيدافع عن بلاده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا