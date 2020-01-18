يعقد وفد من النخب الليبية والقبائل العربية المتواجدة في مصر مؤتمرا في القاهرة لبحث التدخل التركي في الشؤون العربية عموما والليبية على وجه الخصوص.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للوفد الليبي المشارك في المؤتمر أبوصباع زامونة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن المؤتمر الذي يعقد اليوم السبت في القاهرة برعاية حزب الغد المصري يبحث الغزو التركي على ليبيا والمشروع الإخواني التركي الذي يستهدف مصر عبر ليبيا لتقويض نظامها الأمني.

وأشار زامونة إلى أن المؤتمر يتواصل ليوم واحد بمشاركة القبائل ذات الأصول الليبية وكذلك مسؤولين سياسيين وحزبيين مصريين.