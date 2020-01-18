البعثة الأممية تحذر من وقف إنتاج النفط في ليبيا

طرابلس-العنوان

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء وقف إنتاج النفط في ليبيا.

وحذرت البعثة من أن تكون العواقب وخيمة على الشعب الليبي الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط، وفق البيان.

وأكدت البعثة في بيانها أن هذه الخطوة ستنعكس تداعياتها الهائلة على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد.

وحث البعثة كافة الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بينما تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة. وتكرر البعثة التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط.