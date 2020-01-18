أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الجمعة جولة تفقدية لمشروع إنشاء عدد 120 وحدة سكنية ببلدية أوجلة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني بحث سبل استكمال هذا المشروع المتعثر منذ سنوات، بما يساهم في حل أزمة السكن بالمنطقة، متعهدا باستئناف العمل فيه في أقرب وقت.

ورافق دولته خلال الجولة وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة سعد عقوب، ووزير التعليم فوزي بومريز، وعددا من المسؤولين.