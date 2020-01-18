قرقاش: الإمارات تدعم جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن بلاده تدعم «بلا تحفظ» جهود ألمانيا لعقد مؤتمر برلين الخاص بحل الأزمة الليبية والمقرر عقده غدا الأحد.

وأضاف قرقاش، في تغريدة على موقع «تويتر» أن بلاده تؤيد «أهداف المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار» في ليبيا، معربا عن أمله في نجاح المؤتمر، مشددا على أهمية الجهود المشتركة لإنهاء الصراع الليبي، وفق وكالة «ويترز».

وتشارك الإمارات في مؤتمر برلين إلى جانب كل من ألمانيا، وإيطاليا، مصر والجزائر وتركيا والكونغو، فضلا عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين)، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

مؤتمر برلين غدا.. فهل يبدأ التوافق حول ليبيا؟

ويركز المؤتمر على تنفيذ حظر توريد الأسلحة مجددا في ليبيا، وتبني موقف دولي موحد إزاء الأزمة الليبية، وذلك بمشاركة كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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