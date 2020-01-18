“مؤشر عالمي” يكشف عن أقوى جامعات ليبيا

كشف تقييم ويبوميتركس الإسباني للجامعات العالمية، عن تصنيف الجامعات الليبية للعام 2019، حيث احتلت جامعة بنغازي المركز الأول في ليبيا والمركز 4040 في التصنيف العالمي.

https://www.webometrics.info/en/Africa/Libya

ويُعد تقييم ويبوميتركس أشهر تقييم عالميّ للجامعات، ويصدر عن المجلس العالي للبحث العالمي ويضم حوالي 20 ألف جامعة حول العالم.

وفي المركز الثاني على مستوى جامعات ليبيا جاءت جامعة طرابلس ومركزها 4403 عالميًا، ثم جامعة مصراتة في المركز الثالث و 4685 عالميًا، ورابعًا الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية و5148 عالميًا.

أما في المركز الخامس فجاءت جامعة سبها وترتيبها عالميًا 5334، وسادسًا جامعة عمر المختار التي احتلت الترتيب 6943 عالميًا، وسابعًا في الترتيب المحلي جاءت جامعة سرت التي كانت في الترتيب 10899 عالميًا.

وتصدّرت جامعة هارفارد الأمريكية الترتيب للعام الثامن على التوالي، حيث تصدرت التصنيف منذ أن بدأت هذه الدراسة في عام 2012.

واحتلت جامعة الملك سعود السعودية المركز الأول عربيًا و396 عالميًا، وجامعة الملك عبدالله السعودية أيضًا المركز الثاني عربيًا و431 عالميًا وفي المركز الثالث جامعة القاهرة المصرية محتلة المركز 536 عالميًا.

إلى ذلك كشف مركز التصنيف العالمي للجامعات CWUR عن ترتيب أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم للعام الدراسي 2019-2020. ولم تتواجد أي جامعة ليبية في التصنيف الذي يصدر كل عام لأفضل الجامعات على مستوى العالم.

https://cwur.org/2019-2020.php

وشملت الدراسة أكثر من 25 ألف جامعة حول العالم بناءً على عدة معايير وهي جودة التعليم وتوظيف الخريجين وجودة أعضاء هيئة التدريس ومخرجات البحث العلمي وأداؤه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية