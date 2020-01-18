أردوغان يضرب الليبين بالسوريين لبث الفتنة بين العرب

الحبيب الاسود بوابة افريقيا الإخبارية |

18 January, 2020

لا يزال النظام التركي مستمرا في نقل مسلحين سورييين الى غرب ليبيا ، وقال اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني ، إن تركيا لا تزال ترسل مرتزقة لدعم المليشيات الإرهابية في طرابلس لعرقلة تحركات الجيش من تحرير العاصمة ،لافتا الى أن تحريات القوات العامة المسلحة أفادت بمعلومات مؤكدة بأن الجسر الجوي الذي ينقل المرتزقة السوريين من تركيا لمطار معيتيقة لم يتوقف حتى بعد إعلان الهدنة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنستم ، إلى ارتفاع عدد المجندين السوريين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” إلى نحو 1750 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات”.

وإعتبر مصدر من المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية العجيلي البريني أن النظام التركي يعمل على بث الفتنة بين شعبين عربيين ، من خلال ضربه الليبيين بالسوريين ، وتحويل المرتزقة الذين يستقدمهم من شمال سوريا الى خناجر في صدر الدولة الليبية ، والى أداة لمقاتلة الجيش الوطني الليبي.

وقال المصدر أن النظام التركي يستهدف بذلك الترويج لثقافة جديدة ، فبعد أن نجح في الدفع بالإرهابيين الى ضرب الشعوب العربية وخاصة في سوريا والعراق خلال السنوات الماضية ، هاهو اليوم يجلب المرتزقة لقتال الليبيين على أرضهم وتحت شمسهم ، ولإستفزاز الشعب الليبي وتدمير مقدراته وهتك أعراضه بشكل سافر ، مردفا أن الشعب الليبي لن يقبل بذلك وسيواجه المرتزقة بكل قوة ،

وتابع أن الليبيين لا يمكن أن يحملوا الشعب السوري مسؤولية ما يقوم به المرتزقة ، حيث أن السوريين أنفسهم دفعوا غاليا ثمن مؤامرات ومغامرات أردوغان.

بدوره ، وصف عضو مجلس النواب سعيد امغيب تصريحات المسؤولين الأتراك بالاستفزازية،مشيراً إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي ادعى خلالها أن دولة ليبيا إرث عثماني،متهماً أنقرة بإرسال إرهابيين تابعين لتنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا، وأكد أن نقل المرتزقة من سوريا الى ليبيا ، يذكرنا بتاريخ الإحتلال العثماني الذي يسيطر على عدد من الدول العربية ، معتبرا كلا منها ولاية تابعة له ، ينقل مقاتليها لمقاتلة أشقائها في الولايات الأخرى

وكانت تقارير ليبية تحدثت أول من أمس عن ارتكاب المرتزقة السوريين المتحصنين في بيوت المواطنين الليبيين بمشروع الهضبة وطريق السدرة بطرابلس ، مجزرة شنيعة، بقنص مواطنين ليبيين كانوا يتفقدون منازلهم.

وأكد عدد من أقارب الضحايا، وشهود عيان، فضلوا عدم ذكر أسمائهم خشية تعرضهم للخطر، أن هؤلاء المواطنين كانوا يستغلون الهدنة لتفقد منازلهم التي نزحوا عنها ، لكنهم تعرضوا للقنص على يد المرتزقة السوريين أثناء تواجدهم بداخل سيارتهم، نافين في الوقت ذاته مزاعم ما يسمى المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب الذي حاول تضليل الرأي العام بنشر صور الضحايا داخل سياراتهم وإلصاق الجريمة بالجيش.

وشدد أقارب الضحايا، إلى أنه لم يحدث في السابق أي عمليات قنص للمواطنين أثناء تفقدهم لمساكنهم الواقعة تحت سيطرة الجيش، كما أن المناطق التي دخلها الجيش منذ بداية العملية العسكرية في 4 أبريل الماضي لم يسجل فيها أي رماية على المواطنين في مساكنهم أو أثناء تجوالهم بمركباتهم في الطرق.