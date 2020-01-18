رد مصري على تصريحات تركية بألا حدود لمصر مع ليبيا

رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، وتصريحات تناقلتها وسائل إعلام عن الأخير بأن مصر ليس لها حدود مع ليبيا؛ الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال شكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي، ردا على سؤال حول تصريحات الوزير التركي: “مصر لها حدود برية وبحرية متاخمة لليبيا وبالتالي دائما لها مصلحة بترسيم أي حدود في دائرتها المباشرة”.

وأضاف شكري: “ربما ما تم التوصل إليه من توافق أو اتفاق بين فائز السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على أي حقوق مصرية، ولكن هذا الاتفاق في حد ذاته -كما أكدنا في العديد من المرات- غير قانوني وبالتالي ليس له أي أثر وهو كالعدم”.

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