بعثة الأمم المتحدة تحذر من «عواقب وخيمة» حال تعطيل إنتاج النفط

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في ليبيا»، محذرة من «عواقب وخيمة» على الشعب الليبي من تنفيذ هذه التصرفات.

وقالت البعثة في بيان اليوم السبت إن الليبيين يعتمدون كليا على « التدفق الدائم للنفط، وذلك سيكون لهذه الخطوة أيضاً تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد».

ودعت البثعة الأممية جميع الليبيين إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، في الوقت الذي يعقد فيه مؤتمر برلين غدا لحل الأزمة، مؤكدة أهمية الحفاظ على «سلامة وحيادية» مؤسسة النفط.

ونقلت وكالة «رويترز» أمس الجمعة أن محتجين دخلوا ميناء الزويتينة النفطي وأعلنوا إغلاقه اليوم الجمعة، وذلك بعد إصدار بيان يحمل توقيع «ملتقى القبائل والمدن الليبية»، جاء فيه أن هذا عزم مصدريه «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءا بميناء الزويتينة النفطي»، مطالبا ـ«فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي».

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