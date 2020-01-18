سلامة : قمة برلين تسعى إلى إنشاء مظلة دولية حامية لما سيتفق عليه الليبيون

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن قمة برلين لا تسعى إلى حل المشكلة الليبية بكل جوانبها، بل إلى إنشاء مظلة دولية حامية لما سيتفق عليه الليبيون في مسارات ثلاثة، اقتصادية وسياسية وعسكرية.

وأشار سلامة في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط إلى أن المسار المالي والاقتصادي بدأت اجتماعاته في السادس من يناير الجاري، فيما أعرب عن أمله في أن يبدأ المسار العسكري والأمني قريبا بلقاء بين خمسة ضباط نظاميين من كل طرف لبحث الأمور العسكرية والأمنية، لاسيما بحث تعزيز وقف إطلاق النار، وبحث مستقبل التشكيلات المسلحة الموجودة في البلاد.

وأضاف سلامة أن المسار الثالث أساسي أيضا وهو المسار السياسي، مشيرا إلى وضع آلية لاختيار المندوبين من مجلس النواب ومجلس الدولة إلى هذا المسار للاجتماع في جنيف آخر هذا الشهر، بحسب سلامة.

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