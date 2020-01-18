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مستشار الجيش الوطني الليبي: نقتدي بمصر

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال مستشار القوات المسلحة الليبية، صلاح عبد الكريم، إن الجيش الوطني الليبي يقتدي بمصر في محاربتها للإرهاب وعدم مفاوضته.

وبحسب موقع “مصراوي” أضاف عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية أن الجيش لا يريد استخدام القوة المفرطة في طرابلس من أجل الحفاظ على المدنيين.

وقال إن “البرلمان والجيش الليبي ليسا من هواة الحروب، ولكن هدفهما تفكيك الجماعات الإرهابية في ليبيا وجمع السلاح وإعادة الأمن والأمان وسيادة الدولة”.

وطالب مستشار القوات المسلحة الليبية، المجتمع الدولي، “بمساعدة الشعب الليبي وقواته المسلحة لتحرير ليبيا من الجماعات المسلحة، وعدم غض الطرف عن تركيا التي تحمل الإرهابيين من سوريا والعراق إلى مصراتة وطرابلس وتزويدهم بالسلاح” على حد زعمه.

وتشارك مصر في مؤتمر برلين الدولي بالعاصمة الألمانية لبحث الأزمة الليبية، غدًا الأحد، وذلك على مستوى رؤساء الدول والحكومات، حيث تضم قائمة المدعوين للمؤتمر مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن: أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، بالإضافة لدول إقليمية هي: مصر والجزائر والإمارات وإيطاليا وتركيا؛ فضلا عن منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا والاتحاد الاوروبى والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • وستشهد ليبيا بعد التحرير نهضة غير مسبوقة مثل التى تشهدها مصر رغم امكانيتها الاقتصادية الصعبة عاصمة جديدة اكبر متحف فى العالم مدن جديدة شبكة طرق ضخمة وحل مشاكل العشوائيات وتحرير سعر الصرف ومعدل نمو ستة فى المائة بينما ليبيا مواردها ضخمة تجعل المواطن الليبى يعيش فى رفاهية سكان دبى اذا استعاد ثروته من اللصوص الخوان شر خلق الله ففى مصر تم مصادرة اموالهم التى نهبوها من سنين وعادت لخزبنة الدولة

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    • ما هم الانجليز كانوا عاوزين يعملوا منها اكتر من دبي …. بس خلاص ، الانجليز ( اللي موش تبع الصهيونيه …و دول بقوا قليلين) ما بقاش لهم كلمه او اراده من نفسهم و اصبحوا يؤدون الادوار و لا يوزعونها

      رد

  • سبوتنك : ” ….علي حد زعمه” !!!!!
    صحيح اللي اختشوا ماتوا ….. و اللي مايشوفش م الغربال….
    شايفين الوسيط الروسي ( ايه مرادف وسيط باللغه السوقيه ، حد يعرف؟؟؟؟)

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