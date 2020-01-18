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شكري يرد على وزير دفاع تركيا حول حدود مصر مع ليبيا

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، وتصريحات نقلتها عنه صحيفة تركية بأن مصر ليس لها حدود مع ليبيا وأن تركيا جارة ليبيا عبر البحر.

شكري قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، ردا على سؤال حول تصريحات الوزير التركي: “مصر لها حدود برية وبحرية متاخمة لليبيا وبالتالي دائما لها مصلحة بترسيم أي حدود في دائرتها المباشرة”.

وأضاف :” ربما ما تم التوصل إليه من توافق أو اتفاق فيما بين فائز السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على أي حقوق مصرية ولكن هذا الاتفاق في حد ذاته كما أكدنا في العديد من المرات غير قانوني وبالتالي ليس له أي أثر وهو كالعدم..”.

يشار إلى أن أكار قد زعم في حديث للصحفيين بأنقرة يوم 14 يناير الجاري بحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية أن ليبيا هي جارتهم عبر البحر ومن غير المرجح أن يبقوا على الحياد، مدعياً بأنه تتواجد في ليبيا دول ليست جارة مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية متناسياً وجود حدود برية بين مصر وليبيا بطول 1115 كم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اكار حمار فليبيا ليس لها اى حدود مع بحرية اطلاقا مع تركيا فحدود ليبيا البحرية مع مصر واليونان وايطاليا اما اردوغان معتوه ممكن يكون له حدود بحرية مع قطر عادى يمرر خط عبر الفرات الى الخليج ويرسم الحدود مع قطر وله حدود بحرية مع امريكا طبعا راها فى المنام وهو نايم من غير غطاء واللية مكشوفة

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  • الاشكال ديه ما يتردش عليها…. و ما حدش المفروض يرد علي الهوهوا …. غريبه ان شكري يتفاعل اصلا مع مذيع إمعه برياله متخلف و يرد علي هوهوا من افرازات الدونمه و الخزر

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