السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات الأجنبية.. والدولار يسجل 4.73 دينارا

قفز الدولار أمام الدينار بأكثر من 50 قرش في السوق الموازية اليوم السبت، مسجلا 4.73 دينارا.

وبلغ سعر صرف العملة الأميركية في السوق الموازية يوم الخميس 4.20 دينارا، قبل أن يرتفع اليوم، وسط توتر اقتصادي نتيجة ما تردد عن إغلاق ميناء الزويتينة النفطي أمس الجمعة، وهو ما حذرت منه البعثة الأممية وقالت إنه سيكون له عواقب وخيمة اقتصاديا.

كما صعدت العملة الأوروبية الموحدة وسجل اليورو 5.10 دينارا، بعد أن كان 4.67 دينار في أسواق الخميس، وارتفع الجنيه الاسترليني لـ 5.95 دينارا من 5.40، وفق متعاملون وتجار.

وفيما يخص العملات الأخرى، ارتفعت الليرة التركية إلى 0.78 دينارا من 0.71، والدينار التونسي ارتفع من 1.47 دينار يوم الخميس إلى 1.63 دينارا اليوم السبت.

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