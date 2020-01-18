في حال استمرار الاعتداء التركي..سكان طبرق يهددون بإغلاق أنابيب النفط والغاز

أخبار ليبيا24- خاص

هدد سكان وأهالي مدينة طبرق أمس الجمعة بإغلاق أنابيب النفط والغاز في حال استمرار الاعتداء على ليبيا من قبل تركيا.

وأكد سكان طبرق في بيان لهم عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد الملك أدريس بأنهم يساندون القوات المسلحة في حربها على المليشيات وتحرير طرابلس من سيطرتها.

وأعلنوا مساندتهم للموقف الصلب للقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادتها في وقف إطلاق النار، معتبرين أنه موقف قوي ونصر لهم.

وشدد سكان وأهالي مدينة طبرق أنهم مع الجهود المبذولة لحقن الدماء ونزع سلاح الميليشيات في طرابلس، مؤكدين أنها ثوابت لا تغيير عنها.

وطالبوا في البيان نزع الشرعية عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وأنها لاتمثلهم وهذا الأمر لا تنازل عنه، بحسب البيان.

وأشار سكان وأهالي طبرق إلى أن وصول المرتزقة من السوريين والأتراك يمنحهم الحق أمام المجتمع الدولي أن يقاوموا هذا الاعتداء والغزو.



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