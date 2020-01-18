سلامه: آمل إعادة فتح موانئ النفط خلال بضعة أيام

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم السبت عن أمله في إعادة فتح موانئ النفط في شرق البلاد خلال بضعة أيام بعد إغلاقها يوم الجمعة مضيفا أنه لا يمكنه التكهن بذلك.

وأردف سلامة لرويترز ”إذا لم يتم حل هذا الأمر اليوم أو الغد فأتوقع طرحه“ في إشارة إلى اجتماع تستضيفه برلين يوم الأحد.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في ليبيا.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها أن “هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة أولاً وقبل كل شيء على الشعب الليبي الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط. كما سيكون لهذه الخطوة أيضاً تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد”.

وحثت البعثة “جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بينما تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة” وجددت البعثة التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط”.