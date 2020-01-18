بدء حملة التوعية بسرطان الرحم لنساء الجفرة

بدأت اليوم السبت الحملة الوطنية للتوعية بسرطان عنق الرحم ببلدية الجفرة التي ينظمها الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان تحت شعار ” احمي نفسك ولا تؤجلي ” والتي تستمر لمدة عشرة ايام ..

وافادت منسقة الحملة ببلدية الجفرة مراسل بوابة افريقيا الاخبارية بانه تم تشكيل خمسة فرق عمل متخصصة موزعة على مدن هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء مجهزة بكافة الامكانيات اللازمة ، لبدء الحملة الارشادية التوعوية من خلال القاء المحاضرات ، واقامة الندوات وورش العمل ..

وقالت بأن الحملة تستهدف الطالبات من الشهادة الثانوية والاعدادية والمعاهد والمدرسات والكليات ومنارات تحفيظ القرأن الكريم وربات البيوت والموظفات والامهات