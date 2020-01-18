“يونسيف” ترسل إغاثة إلى النازحين والمحتاجين في طبرق

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة الأزمة في بلدية طبرق منصور أمداوي إن منظمة “يونسيف” أرسلت إغاثة إلى النازحين والمحتاجين في المدينة.

وأوضح أمداوي أن المواد التي وصلت الجمعة هي بطاطين ومواد نظافة شخصية وقطن أطفال والعدد المستهدف 300 عائلة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنهم سيقومون بالتوزيع اليوم السبت وسنبدأ بالعائلات المتضررة من الأمطار، مركدًا أنه لدديهم 140 عائلة نازحة من سرت ومرزق”.

ولفت أمداوي إلى أن هناك أحياء تضررت من مياه الأمطار مثل حي الروس والحطية والحي الموجود خلف مديرية الأمن.

وأوضح أن لدية طبرق شكلت لجنة طوارئ وهذه اللجنة تحتاج للإغاثة لكي تساهم في المساعدة للأسر التي تعرضت بيوتها للغرق من الأمطار..

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