المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز يؤكد إغلاق الحقول النفطية الواقعة في نطاقه

أكد المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه إغلاق كل الحقول النفطية الواقعة في نطاق المجلس، مرجعا ذلك إلى دعم حكومة الوفاق للميليشيات المؤدلجة والإرهاب بالتواطؤ مع مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط .

وأكد المجلس في بيان له اليوم على أن قرار الإغلاق هو مطلب المواطن المغبون، مجددا دعمه للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب وصون سيادة الوطن واسترجاع هيبته.

كما أعرب المجلس عن رفضه واستنكاره لتهديدات الرئيس التركي بإرسال جنود أتراك ومرتزقة سوريين لغزو ليبيا، كما أعرب عن إدانته لتجاهل البعثة الأممية لمطالب الشعب الليبي الذي تظاهر في كل مدن وقرى ليبيا، وازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الليبية ومحاربة الإرهاب والدول الداعمة له.

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