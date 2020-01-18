المحجوب : يكشف عمليات تنسيق لنقل ارهابيين الى اوروبا

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية ( خاص ) |

18 January, 2020

كشف مدير ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية العميد خالد المحجوب لبوابة افريقيا الاخبارية عن بد عمليات التنسيق لرحلات هجرة غير شرعية نحو الشواطئ الاوروبية لعناصر من داعش والمرتزقة السوريين الذين وصلوا الى ليبيا .

واوضح المحجوب في تصريح للبوابة ان القوات المسلحة الليبية رصدت من خلال مصادرها عمليات تنسيق تجري الان في المنطقة الغربية لتجميع مرتزقة وارهابيين سوريين وصلوا مؤخرا ونقلهم الى اوروبا عبر وضعهم في مجموعات الهجرة غير الشرعية لانخفاض تكلفة النقل ودرجة الامان عبر هذه الطريق وانعدام الضوابط .

واضاف المحجوب ان خطر الارهابيين بات الان اقرب الى اوروبا عبر الهجرة غير الشرعية من خلال تجمعهم في مناطق تسيطر عليها مليشيات الارهابيين و تتواجد بها عصابات المتاجرة بالبشر .

واشار المحجوب الى ان القوات المسلحة الليبية وهي تحارب لاستعادة الامن والاستقرار في ليبيا انما تخوض حربا على اطول ساحل في المتوسط مايجعل من اهمية انتصارها على الارهاب ذات عمق استراتيجي دولي .

وحذر المحجوب من أن مجموعات تمتهن العمل في تهريب البشر وسوقها رائج ومتمكنة ، اذ يستغل وجود المهاجرين غير الشرعيين الافارقة ويتم العمل على تهريب الارهابيين والمرتزقة السوريين ضمن هذه الهجرات ، وقد بدأ بالفعل تجميعهم في عدد من الاماكن غرب ليبيا.

ونبه المحجوب الى أن هذا الامر يشكل خطرا كبير ا على امن اوروبا والعالم مشددا على القضاء عليه في مهده قبل ان تنتشر هذه المجموعات الارهابية في اوروبا .

ولفت المحجوب الى أن فرصة الارهابيين للعبور الى اوروبا من سوريا معقدة وصعبة ، ولهذا قدمت تركيا هذه الطريقة لتنظيم الاخوان في ليبيا ولان تنظيم الاخوان هو من يقود هذه المجموعات الارهابية وبالتالي هو يعمل على مرحلة قادمة بعد تحرير ليبيا وهي ان يكون له موطئ قدم في اوروبا .