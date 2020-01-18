“جدكم الذي سرق الحجر الأسود من الكعبة”..دوغة والإسفاف في أبهى صوره

أخبار ليبيا24

أسقطت الحرب التي تخوضها القوات المسلحة العربية الليبية ضد قوات قوات حكومة الوفاق لتحرير العاصمة من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية القناع عن كثير من النشطاء والإعلاميين ووسائل الإعلام في مستنقع خطاب الكراهية.

وتجاوز هؤلاء الإعلاميون والنشطاء بقنواتهم وصفحاتهم الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي مرحلة الكذب والتضليل والتزييف وتغيير الحقائق بمراحل كثيرة ووصل بهم الأمر إلى مستوى “هابط” لايجدر بأن يصل إليه من يدعي أنه نخبوي مثقف.

كثير من هؤلاء الذين يدعون أنهم إعلاميون ونشطاء ونخبة سقطوا خلال هذه الحرب في وحل التعصب القبلي الجهوي المناطقي عبر صفحاتهم الخاصة على “فيسبوك” و”تويتر” وعبر القنوات الإعلامية التي ماتنفك في نقل الكره والفتن بين الليبيين.

ومن بين هؤلاء الذين سقطوا في هذه الوحول مدير قناة ليبيا الأحرار وعضو جماعة الإخوان المسلمين المدعو سليمان دوغة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال دوغة عبر تغرديته على تويتر :”أعزائي القرامطة عزيزاتي القرمطيات عندما تستيقظون صباحا سوف تفعلون اللاءات الثلاثة: سوف تفتحون النفط، سوف يوقع حفتركم على وقف إطلاق النار، وسوف يرجع عقيلة صالح السعي لعائلة بن غزي”.

وبلغ بـ “الإخواني دوغة” وصف أهالي برقة وكل من يرفض وجود المليشيات في طرابلس بأن يقول أن جدهم هو من سرق الحجر الأسود من الكعبة.

حيث قال مدير قناة الأحرار متابعًا منشوره :”سيتم كل ذلك غصبًا عن جدكم الذي سرق الحجر الأسود من الكعبة الشريفة، تفرجوا فقط”.

وكانت معظم ردود متابعيه على هذه التغريدة أعلنت رفضها لما ورد فيها ووصل بالبعض منهم إلى اللعن والسباب ولكن من أبرز الردود كانت :”بغض النظر كوني معك أم ضدك، لكن كم يؤسفني يكون أسلوبك هكي”.

وواصل :”عجباً يقول من أخبرنا عن الحجر الأسود ((ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان..)) على كل حال يبدو أن الإيعاز لذي أتاك نفسه الذي اتى نعمان قطع النسيج الاجتماعي وليس شرخ الله المستعان”.

فيما قال آخر :”لا ألوم على قناة ليببا الأحرار فيما تبثه من برامج، إن كان هذا أسلوب من يديرها، ربي يشفيك من هذا المرض العضال. إذا لم تستح فاصنع ما شئت”.

في حين يرد متابع ثالث بالقول :”مستوى متقدم من الخطاب الجهوي المقيت”.

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