رئيس المجلس الأوروبي: الأزمة في ليبيا تنطوي على مخاطر إقليمية كبيرة

ليبيا – أجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مكالمة هاتفية أمس الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلاله الوضع في ليبا والشرق الأوسط.

النقاش تركز بحسب ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية على أهمية وقف الأعمال العدائية في ليبيا حيث أن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل مبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين، وفق بيان صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي عقب المكالمة.

وأشار البيان إلى أن الطرفين أعربا عن قناعتهما بأن الأزمة في ليبيا تنطوي على مخاطر إقليمية كبيرة.

وبحسب الوكالة يأمل المسؤولان الأوروبي والروسي أن تتوصل جميع الأطراف في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة اطلاق العملية السياسية.

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