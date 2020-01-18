نائب جزائري: الدول المشاركة بمؤتمر برلين يمكنها العمل على بسط الاستقرار في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس الأمة الجزائري عبد الوهاب بن زعيم إن دعوة الجزائر لحضور المؤتمر قائمة على بعض العوامل منها الحدود الجغرافية حيث تربط الجزائر بليبيا مسافة نحو ألف كيلو متر ويمكنها التأثير بكل ما تملكه من إمكانيات في إطار العملية الحوارية.

بن زعيم رأى في حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أن الأمر ذاته ينطبق على مصر نظرا لطول حدودها الجغرافية مع ليبيا وكذلك قوة تأثيرها في المشهد الليبي.

وتابع عضو مجلس الأمة الجزائري أن الدولة ذات التأثير في المشهد الليبي ستتعهد بإيقاف الحرب خاصة في ظل قوة الدولة الألمانية والدول المشاركة التي يمكنها العمل على بسط الاستقرار في ليبيا.

واستمر بقوله:”الدول المشاركة ستلعب دورا مهمة في إلزام الأطراف الليبية بما تم التوافق عليه من خلال استخدام الآليات السياسية لتنفيذ الالتزامات”.

أما عن استبعاد بعض الدول،فقال النائب الجزائري: “قد تكون لتوافقها مع بعض الدول الأخرى التي تتشابه مع موقفه وربما بسبب الاصطفافات الكاملة لطرف دون الآخر”.

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