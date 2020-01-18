“البعثة الأممية” تدعو لتحييد مؤسسة النفط

أعربت البعثة الأممية عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل لإنتاج النفط في ليبيا، محذرة من أن الشعب الليبي سيكون في مقدمة من سيدفعون ثمن هذه الخطوة.

وأشارت البعثة في بيان لها إلى أن تعطيل إنتاج النفط سيكون له تداعيات ستنعكس على أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية المتدهورة أساساً، مؤكدة أهمية الحفاظ على سلامة المؤسسة الوطنية للنفط وحيادها.

وحثت البعثة جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما ذكّرت بالجهود الدولية الجارية لإنهاء الأزمة الليبية ولنزع فتيل القتال، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة.

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