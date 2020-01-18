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“البعثة الأممية” تدعو لتحييد مؤسسة النفط

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت البعثة الأممية عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل لإنتاج النفط في ليبيا، محذرة من أن الشعب الليبي سيكون في مقدمة من سيدفعون ثمن هذه الخطوة.

وأشارت البعثة في بيان لها إلى أن تعطيل إنتاج النفط سيكون له تداعيات ستنعكس على أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية المتدهورة أساساً، مؤكدة أهمية الحفاظ على سلامة المؤسسة الوطنية للنفط وحيادها.

وحثت البعثة جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما ذكّرت بالجهود الدولية الجارية لإنهاء الأزمة الليبية ولنزع فتيل القتال، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ليش ما حييدت البعثه الامميه مدخول النفط ليش كانت ساكته يوم كان يصرف علي تسليح الارهاب في الغرب الليبي ومحرمون منه الجنوب والشرق او لانها جاءت في اللحم الحي الآن غير تآخروا جدا الذين غلقوه الآن كان مفروض يغلق من زمان كان لابد تجفيف مصادر أستقواء مصراته من عادات النفط منذ زمن منذ ان بدأت تلعب بذيلها ضد سيادة الوطن

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