المرصد السوري يكشف أعداد وطريقة وصول مرتزقة أردوغان لليبيا

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

18 January, 2020

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 3600 شخص.

وقال عبد الرحمن في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن “دفعة جديدة من المرتزقة ضمن فصائل الجيش الوطني وفيلق الشام جرى نقلها إلى ليبيا خلال الساعات الفائتة، وذلك عبر طائرة خاصة من غازي عنتاب نحو اسطنبول ومنها إلى ليبيا، حيث تتوجه الطائرات على شكل رحلات داخلية وهمية، ولا يتم العبور من الحدود الرسمية كي لا يتم تقديم ثبوتيات عن الواصلين في حال أرادت المحكمة الدولية فتح تحقيق بالأمر”.

وأكد المرصد أنه مع إرسال الدفعة الجديدة يرتفع “عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 2100 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات”.