لجنة الخارجية النيابية: البرلمان غير ملزم بنتائج مؤتمر برلين

ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري الجمعة إن المجلس غير ملزم بنتائج مؤتمر برلين طالما أنه لم يشارك فيه.

العقوري شدد في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” على أن المجلس يشعر بالقلق الشديد حيال عدم دعوته لحضور مؤتمر برلين المزمع انعقادة الـ19 من يناير الجاري بشأن ليبيا.

واوضح أن عدم دعوة المجلس قد تشكل انحرافا جديدا وخطيرا عن المسار الديمقراطي ينتج عنه واقع سياسي جديد يزيد من تعقيد المشهد بدل حلحلته.

وأعرب عن أسف المجلس لعدم توجيه دعوة لحضور المؤتمر في الوقت الذي تم توجيه الدعوة لحكومة الوفاق التي لم تنل بعد ثقة البرلمان الليبي، مشيراً إلى أن اللجنة وجهت مذكرة بذلك للسلطات الألمانية ممثلة في وزير خارجيتها هايكو ماس حيث لا زالت اللجنة على تواصل مع السلطات الالمانية لتوضيح حول ملابسات الأمر.

وقال العقوري: “مع ذلك نؤكد حرصنا على استمرار التنسيق مع الجانب الألماني انطلاق من تقديرنا لدوره وقناعتنا بنزاهته وحيادتيه ومواقف جمهورية ألمانيا الداعمة لقيم الديمقراطية والإرادة الحرة للشعوب”.

رئيس لجنة الخارجية النيابية أردف:” نؤمن بأهمية مجلس النواب في حلحلة الأزمة الراهنة ونطالب بضرورة عودته لأداء عمله كمجلس تشريعي كما نطالب بدعمه دوليا لأداء واجباته الدستورية، وأن تجاوز دوره في السابق هو أحد أهم أسباب تدهور الأوضاع والتي أوصلتنا لهذا الحال”.

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