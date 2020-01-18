محذرًا من اغتيالات في برقة..بويصير: يحذر قبيلة “العواقير” من الإعداد لاغتيال بعض الشخصيات

أخبار ليبيا24

وجه المحل السياسي والمستشار السابق للقائد العام للقوات المسلحة محمد بوبصير قبيلة العواقير من عمليات اغتيال قد تطال بعض الشخصيات في برقة.

وقال بويصير عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :”أبناء عمومتى قبيلة العواقير، أرجوا منكم الحذر ، بلاغات عديدة عن أن استخبارات أصبحت أخيرًا سيئة السمعة تعد لعمليات اغتيال تطال بعض أبناءكم لزرع فتنة فى برقة”.

وأضاف المحلل السياسي :”أي جريمة تطال أيًامن أبناءكم هى من فعل تلك المخابرات التى لن تتوانى عن القتل من أجل تحقيق أهدافها والاستيلاء على إقليمكم”.

وتابع بويصير موجها حديثه لقبيلة العواقير قائلًا :”إذا حدث ذلك لا قدر الله سأضطر لذكرها بالاسم مع أسماء أشخاصها لنلاحقهم عدليًا ودوليًا”.

وختم منشوره بالقول :”حماكم الله من اليد المجرمة الملطخة بالدماء التى تعبث بالنسيج الاجتماعي فى برقة منذ سنوات تحت مظلة الجنرال “الحاضر الغائب” أو “الغائب الحاضر”.

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