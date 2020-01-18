الثني يبحث احتياجات مستشفى أوجلة القروي ومديرية أمنها

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الجمعة احتياجات مستشفى أوجلة القروي ومديرية أمنها وذلك خلال جولة أجراها في البلدية.

الثني رافقه خلال الجولة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير الصحة سعد عقوب ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز وعدد من المسؤولين.



وتفقد والوفد المرافق له سير العمل بمستشفى أوجلة القروي باحثاً أبرز الاحتياجات والإمكانيات التي يطلبها العمل في المستشفى.



وفيما تعهد بتوفير كافة احتياجات المستشفى أجرى الثني والوفد المرافق له جولة بمقر مديرية أمن أوجلة – أجخرة الواقع بمنطقة أوجلة في الواحات.



كما اطلع على أعمال الإنشاءات بمديرية الأمن صادراً تعليماته بتدارك بعض الملاحظات حيال أعمال البناء.

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