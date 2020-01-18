سلامة يكشف عن 3 فروقات جوهرية تميز مؤتمر برلين عن الإجتماعات الدولية السابقة

ليبيا – إعتبر المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أن هناك 3 فروقات جوهرية تميز مؤتمر برلين المزمع عقدها غداً بحضور دولي واسع عن أي اجتماعات دولية سابقة.

سلامة قال خلال تصريح له لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم السبت إن الفرق الأول يتمثل في تحضيرات بدأت منذ 5 أشهر للتوصل إلى ترميم للموقف الدولي من المسألة الليبية.

والاختلاف الآخر حسب سلامة يتمثل بفصل المظلة الدولية التي ستنشأ في برلين عن الحوار الليبي الداخلي الذي سيحصل في مسارات ثلاثة “اقتصادي وسياسي وعسكري” وبدأ منذ مطلع العام الحالي.

وأشار إلى أن الاختلاف الثالث هو انبثاق”لجنة متابعة”من كبار المسؤولين الذين اجتمعوا منذ أغسطس الماضي وستعمل مع البعثة لتنفيذ الاتفاقات.

كما ذكر أن واشنطن باتت أكثر انغماساً في تفاصيل مؤتمر برلين بعدما كان موقفها “مشوشاً”، مبدياً أمله بإنشاء حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار الليبي – الليبي خلال الأسابيع المقبلة بحيث يتم وضع حد لوجود حكومة في طرابلس وحكومة موازية أخرى.

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