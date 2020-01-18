شكري: الدول المشاركة في مؤتمر برلين لديها القدرة على استعادة استقرار ليبيا

ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الجمعة إن مصر لها حدود برية وبحرية مع ليبيا وهذا ما يجعلها صاحبة مصلحة في الدخول في أي ترسيم حدود مباشر يتفق مع قواعد القانون.

شكري أشار خلال مداخلة هاتفية على قناة “مصر MBC” نقلا عن وكالة”سبوتنيك” الروسية إلى أن ما تم التوصل إليه من اتفاق بين فائز السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على الحقوق المصرية ولكن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء.