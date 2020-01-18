شكري: الدول المشاركة في مؤتمر برلين لديها القدرة على استعادة استقرار ليبيا

ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الجمعة إن مصر لها حدود برية وبحرية مع ليبيا وهذا ما يجعلها صاحبة مصلحة في الدخول في أي ترسيم حدود مباشر يتفق مع قواعد القانون.
شكري أشار خلال مداخلة هاتفية على قناة “مصر MBC” نقلا عن وكالة”سبوتنيك” الروسية إلى أن ما تم التوصل إليه من اتفاق بين فائز السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على الحقوق المصرية ولكن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء.
وأوضح أن الهدف من الذهاب إلى مؤتمر برلين أن تجتمع الدول الإقليمية ذات التأثير والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوضع خارطة الطريق والعناصر الضرورية لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكداً أن هذه الدول لديها القدرة على تنفيذ رؤيتها في استعادة استقرار ليبيا.
كما أكد على أن مستوى التمثيل المصري في مؤتمر برلين سوف يتم الإعلان عنه رسمياً في الساعات القادمة أما عن حضور الرئيس المصري مؤتمر برلين أجاب أنه إذا تم تحديد ذلك سوف تعلن عنه الرئاسة.
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