الرئاسة التركية: أردوغان سيتوجه الأحد إلى برلين للمشاركة في مؤتمر الأزمة الليبية

ليبيا – أفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين ستتبادل وجهات النظر حول الخطوات الواجب اتخاذها لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الاتصال اليوم السبت بحسب وكالة “الأناضول” التركية بخصوص مؤتمر برلين الذي ينعقد الأحد بمشاركة 12 دولة على رأسها الدول الخمسة دائمة العضوية وأربع منظمات دولية.

وأضح البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه الأحد إلى برلين للمشاركة في المؤتمر تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأكد أن تركيا تدعم منذ البداية الجهود الرامية لإيقاف الهجمات على حكومة الوفاق ووقف إطلاق النار بشكل دائم والتوصل إلى حل سياسي دائم لليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة بحسب نص البيان.

وجاء في البيان: “وفي هذا السياق بذلت تركيا جهود دبلوماسية مكثفة على جميع المستويات كما أنها ساهمت بشكل بناء في موضوع عقد مؤتمر برلين ومن المتوقع أن يتبادل الأطراف وجهات النظر حول الخطوات الواجب اتخاذها في ليبيا من أجل إرساء السلام والاستقرار في الفترة المقبلة واتخاذ قرارات ملموسة في هذا الاتجاه”.

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