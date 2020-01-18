مجلس قبائل ازوية: سنوقف ضخ النفط الذي تذهب إيراداته لحكومة تجلب مرتزقة لقتل أبناء ليبيا

ليبيا – قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية الشيخ السنوسي الحليق إن إغلاق الحقول النفطية وإيقاف ضخ النفط مطلب شعبي صِرف ولا علاقة له بأي جهة أخرى.

الحليق أشار في تصريح لقناة”218″ أمس الجمعة إن مختلف القبائل الليبية حضرت اجتماعاً عقد في منطقة الزويتينة بالهلال النفطي وأكدت على ضرورة وقف ضخ النفط بعد قيام حكومة الوفاق بطرابلس بجلب مرتزقة سوريين وتدخل عسكري تركي على الأراضي الليبية وأسلحة وذخائر لقتل أبناء ليبيا بأموالهم.

ولفت إلى أن هذا القرار لم يكن عبثي ويتم العمل على هذا المطلب الشعبي منذ أيام مع مختلف القبائل الليبية.

كما أكد على أنه سيتم إصدار بيان رسمي اليوم السبت بالخصوص وإغلاق جميع الحقول النفطية وإيقاف ضخ النفط الذي تذهب إيراداته إلى حكومة تجلب مرتزقة لقتل أبناء ليبيا.

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