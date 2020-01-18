أردوغان يُهدّد أوروبا بأكبر مخاوفها حال سقوط الوفاق

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوروبا من اشتعال موجة هجرة غير قانونية من ليبيا في حال سقطت حكومة الوفاق التي تدعمها أنقرة بقوة.

وقال أردوغان في مقال كتبه في صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إن سقوط الوفاق يعني مواجهة أوروبا مجموعة جديدة من التهديدات الأمنية، داعيا الاتحاد الأوروبي للسير على خطاه ودعم حكومة الوفاق.

ورأى الرئيس التركي أن المنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، التي عانت من هزيمة عسكرية في سوريا والعراق، ستجد أرضًا خصبة للوقوف على قدميها وتوجيه أنظارها نحو أوروبا من بوابة ليبيا.

وانتقد أردوغان الانقسام الأوروبي تجاه الصراع الليبي، معتبراً أن ما تشهده ليبيا في هذه الفترة بمثابة الاختبار للاتحاد الأوروبي ومدى قدرته على تحمل مسؤولياته، مشيراً إلى أنه يجب على القادة الأوروبيين أن يفهموا أنهم لن يُغيّروا العالم بمجرد الشكوى والتعبير عن القلق.

وأضاف: “يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أن يُظهر للعالم أنه جهة فاعلة ذات صلة في الساحة الدولية. ومؤتمر برلين يمثل خطوة مهمة للغاية نحو هذا الهدف. ومع ذلك، يتعين على الزعماء الأوروبيين التحدث أقل قليلاً والتركيز على اتخاذ خطوات ملموسة”.

وأكد أن تركيا ستقوم بتدريب القوات التابعة للوفاق ومساعدتها على محاربة الإرهاب والاتجار بالبشر والتهديدات الخطيرة الأخرى ضد الأمن الدولي، داعيا قادة أوروبا للتحالف مع أنقرة واتخاذ موقف واضح بعد أن وجدوا أنفسهم على مفترق طرق.

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