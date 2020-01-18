اليونسيف تحذر من تنامي تجنيد الأطفال في ليبيا

العنوان_طرابلس

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، جميع أطراف النزاع في ليبيا، ومن لديهم نفوذ، لحماية الأطفال ووضع حد لتجنيدهم واستخدامهم في النزاع، ووقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى الأطفال وكافة المحتاجين.

وقالت المنظمة الأممية، في بيان اليوم، إن عشرات الآلاف من الأطفال في ليبيا معرضون للخطر، داعية أطراف النزاع قبيل مؤتمر برلين، إلى التوصل لاتفاق سلام “من أجل كل طفل في ليبيا”.

وأوضحت اليونيسيف أن أوضاع آلاف الأطفال والمدنيين تدهورت منذ اندلاع أعمال العنف في طرابلس وغرب ليبيا في أبريل من العام الماضي، لافتة إلى أنها تلقت تقارير عن تعرض أطفال إلى الإصابة أو القتل، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في القتال.