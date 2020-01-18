دبرز: مجلس الدولة لم يتلقى دعوة لحضور مؤتمر برلين

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن المجلس لم يتلقى للآن دعوة لحضور مؤتمر برلين في حين تمت دعوة حكومة الوفاق وهناك إجماع للذهاب لأي إجتماع يخص ليبيا وعدم التغيب عن المشاركة فيه.

دبرز أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن عدم الغياب وعن تجارب سابقة مع الفراغ الذي يترك يملأه غيره بالحق أو الباطل خاصة في ظل المؤامرة التي يلاحظها الجميع وفقاً لقوله.

ولفت إلى أن تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال اجتماع ضم الرئاسي والقيادات السياسية والقيادات العسكرية وآخرون في طرابلس هدفها بالدرجة الأولى إحاطة ما حصل في موسكو والحديث عن مؤتمر برلين من باب التشاور والتناصح والإتفاق على المسارات التي سيتم التطرق لها”.

وتابع حديثه:” في أمور كإطلاق النار ربما سنرى أمور أخرى تكون حاضرة تصادفنا في برلين، مقترح سلامة والبعثة 13+13 يخص البرلمان والدولة لهذه اللحظة هناك ضغوطات على سلامة أو إجماع من البرلمان والدولة لمعرفة لمن ستذهب الـ13 كرسي الآخرين ونحن في المجلس سنكتمل انتخاب الـ13 شخص بحضور البعثة كمراقب في الانتخابات والاختيار أما بشأن البرلمان لا أعلم آلية الإختيار لأن هناك انقسام وأمور أخرى”.

كما أوضح أن هناك محاور وخطوط عريضة ستناقشها حكومة الوفاق كالمسار الاقتصادي والسياسي و الأمني والعسكري في برلين وبالجلسات الحوارية التي ستعقد في جنيف بين الـ 40 شخصية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية