شاهد| قادمين من تركيا..فيديو جديد يوثق التجهيز لإرسال مرتزقة سوريين إلى طرابلس على متن طائرة الخطوط الأفريقية

أخبار ليبيا24

تداول نشطاء ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت مقطع فيديو جديد يوثق عملية نقل عدد من المرتزقة السوريين على تن إحدى طائرات شركة الخطوط الأفريقية.

وهذا المقطع يعتبر هو المقطع الثالث الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمرتزقة سوريين يتبعون الجيش السوري الحر يشاركون ضمن قوات حكومة الوفاق ضد القوات المسلجة في طرابلس، إضافة إلى تسجيل مقتل عدد من المرتزقة السويين خلال المعارك.

وكانت صحيفة “غارديان” البريطانية كشفت الأربعاء الماضي أن 2000 مقاتل سوري قد وصلوا أو سيصلون ليبيا قريبا قادمين من تركيا، لخوض القتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة العربية الليبية في العاصمة طرابلس.

فيديو جديد لرحلة طيران الافريقية من تركيا الى ليبيا…تحمل مرتزقة سوريين….لاحظو الصوت و اللهجات مختلفة… Posted by Ashruf Othman on Saturday, January 18, 2020

وأكدت الصحيفة في تقرير لها عن مصادر سورية في الدول الثلاث تأكيدها أن 300 عنصر من الفرقة الثانية لـ”الجيش الوطني السوري”، المدعوم من قبل أنقرة، دخلوا تركيا عبر معبر حوار كلس العسكري في 24 ديسمبر الماضي، ليليهم 350 آخرين في 29 ديسمبر.

وأشارت “غارديان” إلى أنه تم نقل هؤلاء العناصر جوا إلى طرابلس، معقل حكومة الوفاق، حيث نشروا في الجبهات الأمامية في شرقي العاصمة.

فيديو متداول علي صفحات التواصل الاجتماعي لمرتزقة سورين داخل طائرة تابعة للخطوط الأفريقية. Posted by ‎تك يحرق كل شي‎ on Saturday, January 18, 2020

وأوضحت الصحيفة أنه في 05 من يناير الجاري دخل 1350 مقاتلا آخرين إلى تركيا قادمين من سوريا، وتم نشر بعضهم في ليبيا، فيما لا يزال الآخرون يتلقون التدريب في معسكرات جنوب تركيا.

ولفتت غارديان إلى أن مزيد من المقاتلين المنتمين إلى “فيلق الشام” السوري المعارض المدعوم أيضا من أنقرة لازالوا يدرسون إمكانية الذهاب إلى ليبيا، موضحة أن هذه الأرقام أعلى بشكل ملموس من التقديرات السابقة.

فيما كشفت تقارير إخبارية في صدرت في نهاية ديسمبر من العام المنصرم عن وصول مرتزقة من سوريا إلى ليبيا، جندتهم تركيا للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق لمواجهة الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسعى إلى تخليص العاصمة من المجموعات المسلحة، المسيطرة على مقاليد الأمور فيها.

وأشارت القارير، إلى تورط شركتي الخطوط الليبية والأفريقية في طرابلس، في نقل المرتزقة بعد أن دشنت تركيا خط جوي لنقلهم إلى طرابلس مقابل مبالغ مالية.

ونقلت عدة وسائل إعلامية ليبية وعربية وحتى تركية، عن مصادر ميدانية وسياسية قولها، إن حوالي ألف مسلح وصلوا من سوريا إلى طرابلس عبر تركيا خلال اليومين الماضيين، للقتال في صفوف المجموعات المسلحة في طرابلس.

وأشارت التقارير إلى أن نقل المسلحين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا، كان من خلال رحلات على متن الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية، مشيرة إلى أن آخر رحلة لشركة الخطوط الأفريقية هبطت في مطار معيتيقة في طرابلس.

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