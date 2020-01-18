الرئاسة التركية: أردوغان يمثل تركيا في مؤتمر برلين حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قالت الرئاسة التركية إن الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين، غدًا الأحد، ستتبادل وجهات النظر حول الخطوات الواجب اتخاذها لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان لها، نقلته وكالة الأناضول التركية، أن الرئيس رجب أردوغان، سيتوجه غدا إلى برلين، للمشاركة في المؤتمر، تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأكد البيان أن تركيا تدعم منذ البداية الجهود الرامية لإيقاف الهجمات على الحكومة الليبية، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والتوصل إلى حل سياسي دائم لليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن تركيا بذلت جهود دبلوماسية مكثفة على جميع المستويات، كما أنها ساهمت بشكل بناء في موضوع عقد مؤتمر برلين، حسب البيان .

وتابع من المتوقع أن يتبادل الأطراف وجهات النظر حول الخطوات الواجب اتخاذها في ليبيا من أجل إرساء السلام والاستقرار في الفترة المقبلة واتخاذ قرارات ملموسة في هذا الاتجاه .

وتستضيف ألمانيا مؤتمرا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في العاصمة برلين، بحضور 11 دولة هم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين ومصر والإمارات وتركيا والكونغو والجزائر وإيطاليا وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

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