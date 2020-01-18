هذا ما قاله غوتيريش بشأن مؤتمر برلين

يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في المحادثات الدولية الهادفة لدعم جهود المصالحة الليبية وإنهاء الأزمة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أن المأمول هو إظهار وحدة إزاء دعم العملية السياسية في ليبيا.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان لها أن محادثات برلين “جزء من مبادرة اقترحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، وقدّمها إلى مجلس الأمن في يوليو الماضي وتتألف المبادرة من ثلاث خطوات: الأولى هدنة، والثانية عقد اجتماع دولي، أما الثالثة فعقد اجتماع للأطراف الليبية للمضي قدما في إنهاء النزاع”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، قال المتحدث باسم غوتيريش، إن مائدة اللقاءات ستضم دولا عديدة والكثير من الأطراف المهمة، “والأمم المتحدة تتطلع قدما للمشاركة في الاجتماع.”

وقال دوجاريك “لسنا مراقبين، وما نحتاج إليه هو إظهار وحدة الموقف لدعم استئناف جهود المصالحة وإنهاء التدخل الأجنبي والامتثال الكامل لحظر التسليح” مضيفا أن المأمول من الاجتماع هو تجديد إظهار الوحدة الدولية “ومن المهم أن تدعم هذه العملية جهود السيد سلامة ولا يوجد لدينا سبب يجعلنا نعتقد أنها لن تدعمها.”

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، هنرييتا فور، جميع أطراف النزاع في ليبيا والأطراف التي لديها نفوذ عليها إلى التوصل إلى “اتفاق سلام شامل ودائم من أجل كل طفل في ليبيا،” وإلى حماية الأطفال ووضع حد لتجنيدهم واستخدامهم في النزاع، ووقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى الأطفال وكافة المحتاجين. للمزيد اضغط هنا