رغم تصريحاته بشأن دعم وقف القتال بليبيا .. موقع إيطالي يؤكد إرسال أردوغان لنظام صاروخي متطورة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تأكيدًا لما نشرته وكالة أخبار ليبيا 24 يوم أمس الجمعة، نقلًا عن القائد الميداني في قوات الوفاق سليم قشوط بشأن نشر القوات التركية أحدث مدفعها المضاد للطائرات ذاتية الدفع، فقد كشف تسجيل مرئي بثته إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تركيا نشرت نظامًا للدفاع الجوي I-HAWK PIP-3 في مطار معيتيقة بطرابلس لحماية الطائرات التي تهبط من خطر الغارات الجوية.

وأفاد موقع “ميليتاري رادار” لرصد حركة الطيران العالمي ، في تقرير له اليوم السبت، بأن نظام Hawk System التركي عبارة عن نظام صاروخي للدفاع الجوي لجميع الظروف الجوية، يوفر دفاعًا على نطاقات واسعة أو أهدافًا محددة ضد الطائرات سريعة الحركة على ارتفاعات منخفضة إلى متوسطة وطائرات هليكوبتر معلقة وصواريخ أرض – أرض قصيرة المدى.

وأوضح الموقع، أن النظام يستقبل الصور الجوية وينقلها عن طريق بيانات اتصال ATDL، ويشتمل النظام على وظيفة قيادة PCP التي تقود عملية النشر.

وأكد الموقع أن النظام التركي “هوك” يتضمن رادار CWAR، ورادار HPI Doppler و6 منصات إطلاق؛ كل منها مجهز بـ3 صواريخ، موضحا أن جميع الأنظمة تشمل مركز التحكم، وبحث الرادار وقفل وتتبع الرادار، والقاذفات، والصواريخ، وقطع الغيار والمعدات ذات الصلة.

وكان القائد الميداني في قوات الوفاق سليم قشوط كشف على صفحته الرسمية أمس الجمعة أن القوات التركية نشرت أحدث مدفعها المضاد للطائرات ذاتية الدفع “I-HAWK PIP-3” إلى ليبيا.

قشوط أوضح أن هذا الأمر يوضح مدى ثقة الأطراف في وعد وقف إطلاق النار العام لحفتر ونتائج مؤتمر برلين للسلام

ومن جهته، اتهم الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، تركيا باستغلال وقف إطلاق النار ونصب منظومة دفاع جوي قرب مطار معيتيقة بطرابلس.

وقال المسماري في تصريحات صحفية إن ميليشيات طرابلس وتركيا مستمرتان في خرق الهدنة وقامت بإنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، وتواصل جلب المرتزقة السوريين إلى طرابلس.

المسماري أضاف “رصدنا وصول أسلحة بحرا وجوا إلى ميليشيات طرابلس في فترة وقف إطلاق النار، كما رصدنا تركيب منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة وإنزال قوات معادية من تركيا وسوريا”.

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