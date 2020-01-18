هيئة الكهرباء : شبكة المنطقة الشرقية ستشهد تحسنا في الأيام القادمة

أصدر رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية فخري المسماري، تعليماته بوضع حل لمشكلة طرح الأحمال لساعات طويلة في مناطق ومدن الجبل الأخضر الممتدة من المرج غربا إلى امساعد شرقا.

هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة، بأن الخطة الموضوعة من قبل الهيئة تهدف إلى تقليل ساعات طرح الأحمال في مناطق الجبل الأخضر، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الجوية السائدة.

كما أكد خليفة أن الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية ستشهد تحسنا كبيرا في الأيام القادمة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، خاصة في مناطق الجبل الأخضر.

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