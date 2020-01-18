قال عضو مجلس الدولة أحمد همومه إن المجلس يستعد لخوض جولة جديدة من الحوار مع مجلس النواب في جينيف.

وأضاف همومه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن حوار جينيف بين مجلسي الدولة والنواب سيبحث “تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من 9 أعضاء إلى ثلاثة فقط رئيس ونائبين وكذلك فصل الحكومة على الرئاسي” مضيفا أنه سيجري أيضا تناول موضوع الدستور الذي سوف يمهد الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية تفضي إلى مرحلة دائمة ومستقرة يتم خلالها التداول السلمي على السلطة في مستقبل ليبيا”.

وأوضح عضو مجلس الدّولة أن مجلس الدولة أجرى انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة التي سوف تشارك في الحوار وفق الدوائر الانتخابية الثلاثة عشرة على مستوى ليبيا، عضو عن كل دائرة.