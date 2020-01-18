صالح: نريد موقف شجاع من البرلمان العربي ضد حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، استمرار تعامل بعض الدول العربية مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.

صالح أضاف ، في تلفزيونية، أن الشعوب العربية تقف بقوة مع القضية الليبية، مؤكدًا أن هناك دعمًا كبيرًا إلى ليبيا من مصر والإمارات والسعودية.

وأكد أن موقف الشعوب العربية وحده لا يكفي، بل يحتاج إلى دعم كل الدول العربية، والتوقف عن الاعتراف بالحكومة فاقدة الشرعية، مطالبا بموقف شجاع أيضا في البرلمان العربي، ضد حكومة فقدت الثقة والاعتبار.

رئيس مجلس النواب قال إنه أصبح ثابتا للجميع وللعالم إرسال مرتزقة إلى ليبيا، حيث تم القبض على عدد كبير منهم، وقتل آخرين مؤكدا أنه تم إسقاط 30 طائرة مسيرة إلى ليبيا من تركيا.

وتستضيف ألمانيا مؤتمرا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في العاصمة برلين، بحضور 11 دولة هم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين ومصر والإمارات وتركيا والكونغو والجزائر وإيطاليا وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

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